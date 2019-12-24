Глава города в Челябинской области отозвала иск к депутату о защите чести и достоинства

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Глава Верхнеуфалейского городского округа Вера Ускова отозвала судебный иск, который подавала в середине ноября на депутата собрания депутатов округа Евгения Савельева о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом говорится в материалах на сайте суда.

Ранее издание Znak.com написало, что Савельев во время заседания собрания единственный проголосовал против повышения Усковой зарплаты на 4,3%. Затем в соцсетях он опубликовал пост, написав, что "повышать мэру зарплату нельзя, так как она не справляется с обязанностями", после этого было подано заявление в суд.

"Истец отказался от иска, отказ принят судом", - говорится в материалах дела. Уточняется, что производство по делу прекращено.