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Глава города в Челябинской области отозвала иск к депутату о защите чести и достоинства

Ответчиком по иску главы Верхнеуфалейского городского округа Веры Усковой был депутат Евгений Савельев

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Глава Верхнеуфалейского городского округа Вера Ускова отозвала судебный иск, который подавала в середине ноября на депутата собрания депутатов округа Евгения Савельева о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом говорится в материалах на сайте суда.

Ранее издание Znak.com написало, что Савельев во время заседания собрания единственный проголосовал против повышения Усковой зарплаты на 4,3%. Затем в соцсетях он опубликовал пост, написав, что "повышать мэру зарплату нельзя, так как она не справляется с обязанностями", после этого было подано заявление в суд.

"Истец отказался от иска, отказ принят судом", - говорится в материалах дела. Уточняется, что производство по делу прекращено.

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РоссияЧелябинская область
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