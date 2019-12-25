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Работа екатеринбургского аэропорта Кольцово парализована из-за сбоя системы

Регистрация пассажиров на рейсы приостановлена

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Работа екатеринбургского аэропорта парализована из-за сбоя в работе интернет-сервисов, из-за которого пассажиры не могут пройти регистрацию на рейс, сообщили ТАСС в пресс-службе Кольцово во вторник.

"Сегодня с 9:20 (07:20 мск) на территории Кольцово наблюдаются перебои с работой сети интернет, что негативно сказывается на функционировании ряда сервисов аэропорта. Сейчас ведутся работы по восстановлению полной работоспособности сервисов", - сообщили в пресс-службе, отметив, что также приостановлена регистрация пассажиров на рейсы.

Аэропорт Кольцово является одним из лидеров по развитию внутрироссийских перевозок в обход Москвы. Пассажирам Кольцово доступны прямые перелеты в более 40 городов России, семь из которых находятся в Сибирском федеральном округе.

Теги
РоссияСвердловская область
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Работа екатеринбургского аэропорта, нарушенная из-за сбоя онлайн-сервисов, восстановлена
Утром в Кольцово была приостановлена регистрация пассажиров на рейсы
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