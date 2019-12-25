Работа екатеринбургского аэропорта, нарушенная из-за сбоя онлайн-сервисов, восстановлена

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Работа екатеринбургского аэропорта Кольцово, которая была парализована утром 25 декабря из-за сбоя интернета, полностью восстановлена. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта в среду.

Информацию о сбое в работе аэропорта сообщили ТАСС в пресс-службе Кольцово в среду утром. Из-за сбоя в интернете была приостановлена регистрация пассажиров на рейсы.

"Сегодня с 9:20 (07:20 мск) на территории Кольцово наблюдались перебои с работой интернета, что негативно сказалось на функционировании ряда сервисов аэропорта. С 10:40 (08:40 мск) работа сервисов восстановлена", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что в причинах произошедшего разбираются соответствующие службы.

Согласно данным онлайн-табло в Кольцово, в настоящее время в аэропорту идет регистрация на шесть рейсов, еще на четыре рейса производится посадка.

Аэропорт Кольцово является одним из лидеров по развитию внутрироссийских перевозок в обход Москвы. Пассажирам Кольцово доступны прямые перелеты в более 40 городов России, семь из которых находятся в Сибирском федеральном округе.