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В челябинское УФАС поступили жалобы на аукционы по ремонту дорог на 5,9 млрд рублей

Их подали компания "КС-Строй" из Алтайского края и индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в том же регионе

ЧЕЛЯБИНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Челябинское Управление ФАС России зарегистрировало девять жалоб на аукционы по ремонту дорог в регионе на сумму свыше 5,9 млрд рублей. Одну из них рассмотрят в четверг, 26 декабря, сообщили ТАСС в пресс-службе управления.

"ООО "КС-Строй" (Алтайский край) и индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в том же регионе, подали в общей сложности девять жалоб на восемь аукционов [на сумму 5,9 млрд рублей] Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Две жалобы поданы на один и тот же аукцион", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что заседание комиссии по рассмотрению одной жалобы состоится 26 декабря. Восемь жалоб индивидуального предпринимателя будут перенаправлены Челябинским УФАС России в Главное контрольное управление Челябинской области, так как в жалобах указано на неправомерное определение начальной цены контракта. Правовая оценка таких доводов не относится к компетенции антимонопольного органа.

Теги
РоссияЧелябинская область
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