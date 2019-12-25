{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Тестовые полеты из нового аэропорта Тобольска состоятся в 2020 году

Строительство объекта началось в апреле

ТЮМЕНЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Первые тестовые полеты из нового аэропорта Тобольска (Тюменская область) будут совершены в 2020 году, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе главного управления строительства Тюменской области.

"По той информации, что располагает наше управление, сейчас на площадке [будущего аэропорта в Тобольске] идет монтаж аэронавигационного оборудования. Продолжается проектирование и строительство локальных очистных сооружений. В 2020 году будет построен аэровокзальный комплекс, проведены необходимые процедуры по лицензированию, и состоятся первые тестовые полеты", - сказали в пресс-службе.

Управляющая компания "Аэропорты регионов" выступит консультантом при строительстве нового аэропорта в Тобольске и обеспечит подготовку к запуску взлетно-посадочной полосы. Накануне губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что окупаемость подобных Тобольскому аэропорту проектов составляет 100 тыс. пассажиров в год, но это не будет "критично" для областного центра, так как по итогам 2019 года через тюменский аэропорт "Рощино" было перевезено более 2 млн пассажиров.

До данным источника в областном правительстве, в данный момент авиаоператор формирует будущее штатное расписание, занимается подбором персонала и юридическим оформлением запуска ВПП.

В пресс-службе областного правительства ТАСС сообщили, что глава региона неоднократно подчеркивал необходимость строительства аэропорта в Тобольске, так как это благополучно скажется на социально-экономическом развитии города, улучшении транспортной инфраструктуры, увеличении инвестиционной и туристической привлекательности муниципального образования.

Реализация проекта ведется совместно компанией "Сибур" и властями Тюменской области. Стоимость проекта, по разным оценкам, составляет от 12 до 15 млрд рублей. Строительство аэропорта в 30 км от Тобольска началось в апреле 2019 года. Взлетно-посадочная полоса будет построена до конца текущего года, аэровокзал - в 2020 году. Ввод аэропорта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

Теги
РоссияТюменская областьМоор, Александр Викторович
Реклама на ТАСС
Массовый спорт
Всемирный саммит спорта и бизнеса "Спорт-Аккорд" пройдет в Екатеринбурге в мае 2021 года
Каждый год он проводится в новом городе и объединяет представителей более 100 международных спортивных федераций
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС