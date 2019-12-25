Тестовые полеты из нового аэропорта Тобольска состоятся в 2020 году

ТЮМЕНЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Первые тестовые полеты из нового аэропорта Тобольска (Тюменская область) будут совершены в 2020 году, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе главного управления строительства Тюменской области.

"По той информации, что располагает наше управление, сейчас на площадке [будущего аэропорта в Тобольске] идет монтаж аэронавигационного оборудования. Продолжается проектирование и строительство локальных очистных сооружений. В 2020 году будет построен аэровокзальный комплекс, проведены необходимые процедуры по лицензированию, и состоятся первые тестовые полеты", - сказали в пресс-службе.

Управляющая компания "Аэропорты регионов" выступит консультантом при строительстве нового аэропорта в Тобольске и обеспечит подготовку к запуску взлетно-посадочной полосы. Накануне губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что окупаемость подобных Тобольскому аэропорту проектов составляет 100 тыс. пассажиров в год, но это не будет "критично" для областного центра, так как по итогам 2019 года через тюменский аэропорт "Рощино" было перевезено более 2 млн пассажиров.

До данным источника в областном правительстве, в данный момент авиаоператор формирует будущее штатное расписание, занимается подбором персонала и юридическим оформлением запуска ВПП.

В пресс-службе областного правительства ТАСС сообщили, что глава региона неоднократно подчеркивал необходимость строительства аэропорта в Тобольске, так как это благополучно скажется на социально-экономическом развитии города, улучшении транспортной инфраструктуры, увеличении инвестиционной и туристической привлекательности муниципального образования.

Реализация проекта ведется совместно компанией "Сибур" и властями Тюменской области. Стоимость проекта, по разным оценкам, составляет от 12 до 15 млрд рублей. Строительство аэропорта в 30 км от Тобольска началось в апреле 2019 года. Взлетно-посадочная полоса будет построена до конца текущего года, аэровокзал - в 2020 году. Ввод аэропорта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.