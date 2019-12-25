"Уральские авиалинии" получили последний в этом году Airbus A320neo

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" получила последний в этом году Airbus A320neo, сообщается в среду в официальной группе авиаперевозчика во "Вконтакте". Всего в этом году планировалось приобрести три Airbus A320neo в операционный лизинг.

"Авиапарк "Уральских авиалиний" пополнил третий Airbus A320neo с бортовым номером VP-BRY. Сегодня новый самолет отправился в свой первый рейс по маршруту Москва - Екатеринбург", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы авиаперевозчика, Airbus A320neo имеет двуклассную компоновку салона, рассчитанную на размещение 8 пассажиров в бизнес-классе и 168 в экономическом. Салон лайнера - самый широкий среди конкурентов, он имеет улучшенную звукоизоляцию и самые вместительные багажные полки. Кроме того, специалисты Airbus модернизировали панели над пассажирскими креслами - они стали более удобными в использовании, оснащены светодиодными лампами для чтения, свет от которых легче воспринимается глазом.

"Уральские авиалинии" на условиях операционного лизинга эксплуатируют порядка 50 самолетов Airbus. Перевозчик является одной из крупнейших российских авиакомпаний. По итогам 2018 года компания перевезла более 9 млн пассажиров, что на 13% больше показателя 2017 года.