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В Челябинске при хлопке газовоздушной смеси на АЗС пострадала женщина

По предварительным данным, инцидент произошел из-за неисправности газовой колонки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Оператор АЗС в Челябинске пострадала при хлопке газовоздушной смеси. Об этом говорится в сообщении на сайте областного ГУ МЧС.

"Сегодня в 06:40 (04:40 мск) от диспетчера центрального пункта связи Челябинского гарнизона пожарной охраны поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в здании операторной на территории автозаправочной станции по адресу: Челябинск, ул. Профинтерна. По предварительным данным, из-за неисправности газовой колонки произошла утечка газовоздушной смеси в здание операторной. По невыясненной на данный момент причине, газовоздушная смесь воспламенилась, в результате чего пострадала оператор АЗС 1967 года рождения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы регионального МЧС, пострадавшая женщина была направлена в одну из городских больниц. "По предварительной информации, в здании повреждено остекление на площади 2 кв. метра, конструктивные элементы здания не повреждены. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - уточнили в пресс-службе.

Теги
РоссияЧелябинская область
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