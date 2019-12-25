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Подготовка к 75-летию Победы

Свердловские муниципалитеты получили 250 млн руб. на восстановление объектов к Дню Победы

В 2020 году в Законодательном собрании региона обещали следить, потребуются ли еще средства

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Свердловские муниципалитеты по соответствующим заявкам получили 250 млн рублей на восстановление и ремонт объектов к празднованию Дня Победы, сообщила в среду председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"Бюджет выделяет средства [на празднование 75-летия Победы] муниципалитетам по заявкам. Средства в размере 250 млн рублей выделены в полном объеме. Работой по ремонту и восстановлению будут заниматься муниципалитеты самостоятельно. Конечно, Минфин и соответствующие структуры проверили объективность поданных заявок", - сказала Бабушкина, добавив, что в течение следующего года в Законодательном собрании будут следить, потребуются ли еще средства.

Председатель комитета областного Заксобрания по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков добавил, что эта сумма - просчитанные объемы, которые муниципалитеты подали и обосновали в ходе подготовки к принятию бюджета области на 2020-2022 гг.

Он подчеркнул, что для финансирования строительства дополнительных крупных объектов необходимо оформление проектно-сметной документации, прохождение экспертизы и многое другое. "Если такие объекты будут появляться в течение года, то они будут учтены поправками в бюджет", - сказал Терешков.

Бюджет Свердловской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов принят 10 декабря. Его доходы в следующем году составят 267,2 млрд рублей, расходы - 296,6 млрд рублей, дефицит - 29,4 млрд рублей.

Теги
РоссияСвердловская областьПодготовка к 75-летию Победы
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