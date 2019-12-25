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Количество алкоголезависимых жителей Свердловской области уменьшилось на 15% за пять лет

Сейчас показатель в регионе в два раза меньше, чем в среднем по России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Число алкоголезависимых в Свердловской области за пять лет снизилось на 15% и достигло уровня 800 человек на 100 тыс. населения. Об этом сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Свердловской области Олег Забродин в Уральском региональном центре ТАСС в среду.

"На сегодня в Свердловской области на 100 тыс. населения количество лиц с алкогольной зависимостью приближается к 800. Мы потеряли порядка 15% пациентов за пять лет", - сказал он.

Забродин отметил, что сейчас уровень алкоголезависимых в регионе в два раза меньше, чем в среднем по России. Ежегодно число больных снижается примерно на 2-3%.

При этом, по его словам, заболеваемость внутренних органов из-за приема алкоголя у жителей области выросла, однако статистические данные Забродин не привел. "Так, по циррозам превышение за последние пять лет в два или три раза", - добавил он.

Теги
РоссияСвердловская область
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