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Эксперты признали невменяемой няню, обвиняемую в убийстве ребенка в Тюменской области

В СК сообщили, что женщина нуждается в принудительном лечении

ТАСС, 25 декабря. Судебно-психиатрическая экспертиза выявила расстройство психики у 23-летней няни, обвиняемой в похищении и убийстве ребенка в городе Заводоуковске в Тюменской области. Они признана невменяемой, сообщила в среду пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

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"Проведена судебно-психиатрическая экспертиза, по результатам которой установлено, что она страдает психическим расстройством, поэтому в отношении инкриминируемого ей деяния она признана невменяемой. В настоящее время представляет особую социальную опасность для себя и окружающих, в силу чего нуждается в принудительном лечении", - говорится в сообщении.

Ребенок был похищен в Заводоуковске 24 сентября, на следующий день его обнаружили мертвым в лесу в ходе поисковой операции, его няня была задержана. По версии следствия, она присматривала за ребенком по просьбе родителей, но решила его похитить.

Женщина находится под арестом с 27 сентября, выяснением всех обстоятельств преступления занимается первый отдел по расследованию особо важных дел регионального управления СК.

Теги
РоссияТюменская область
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