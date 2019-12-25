Пожар в тюменской колонии локализован на площади около 600 кв. м

ТЮМЕНЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Пожар в исправительной колонии общего режима № 19 в Тюмени локализован на площади около 600 кв. метров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Угрозы распространения соседним зданиям нет, пожар локализован, идет проливка здания на площади около 600 кв. метров", - сказал собеседник агентства.

Сообщение о пожаре в исправительной колонии № 19 поступило в 12:03 (10:03 мск). Горит спортзал, который находится за режимной территорией. По предварительным данным, пострадавших нет. Эвакуация осужденных не потребовалась. Подразделения МЧС работают по повышенному уровню сложности.

В пресс-службе УФСИН России по Тюменской области уточнили, что из двух рядом расположенных зданий ведомства, в которых располагается штаб исправительной колонии и общежитие для сотрудников, эвакуированы 56 человек. Пострадавших нет, жизни и здоровью осужденных также ничего не угрожает.