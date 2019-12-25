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Федеральный бюджет частично возместит расходы на Универсиаду в Екатеринбурге

Председатель комитета свердловского Заксобрания по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков отметил, что это произойдет после завершения проектирования объектов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Дополнительные средства, выделенные из бюджета Свердловской области на строительство объектов для проведения Универсиады-2023 в Екатеринбурге, будут частично компенсированы региону из федерального бюджета после завершения их проектирования. Об этом сообщил в среду журналистам председатель комитета Законодательного собрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков.

Депутаты регионального заксобрания при окончательном принятии бюджета 10 декабря увеличили расходы по статье "Физкультура и спорт", в которую входит финансирование подготовки к Универсиаде-2023, до 9,75 млрд руб. с 6,1 млрд рублей, заложенных в первом чтении. Тогда Терешков пояснил, что при формировании данной бюджетной статьи учитывалось начало строительства объектов к Универсиаде.

"Федерация при дальнейшем увеличении расходов будет их возмещать полностью или частично или прямо финансировать какие-то виды деятельности", - уточнил он.

Он пояснил, что на данный момент идет активная стадия проектирования объектов Универсиады-2023. По завершению данного этапа будет выделено дополнительное финансирование, причем после появления проекта появятся основания для предъявления расходов на федеральный уровень.

"В 2020 году увеличение [выделения бюджетных средств на строительство объектов Универсиады-2023] будет. Но оно будет не автоматически, а прежде всего за счет оценки проектно-сметной документации", - сказал Терешков.

Он добавил, что на данный момент в подготовку к Универсиаде вкладываются бюджетные средства и частично деньги якорного инвестора, которым выступает компания "Синара-Девелопмент", входящая в холдинг "Группы Синара".

Об Универсиаде

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.

Во время соревнований город планирует принять 200 тыс. гостей из 150 стран, в том числе - 12 тыс. спортсменов. Универсиада пройдет на 18 сооружениях, 13 из которых уже построены.

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