Тридцатиградусные морозы ожидаются на Урале и в Сибири в преддверии Нового года

ТАСС, 25 декабря. Синоптики прогнозируют 30-градусные морозы на востоке Урала и в сибирских регионах. Похолодание начнется в ближайшие сутки и продлится как минимум до конца недели, сообщил ТАСС в среду дежурный специалист центра погоды "Фобос".

"В ближайшие сутки на Урале и на территории Сибири начнут усиливаться морозы. Туда с Карского моря устремится очень холодный воздух. <…> Температура окажется существенно ниже нормы, местами на 10 градусов холоднее обычного. Такой холод считается аномальным, он ждет именно территорию Сибири, но достанется и жителям восточных районов уральского региона", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, уже в среду ночью на Урал придут морозы до минус 20 градусов, в дальнейшем столбики термометров упадут до минус 25 градусов. Существенное похолодание до минус 20 градусов в дневное время и до минус 35 градусов ночью ждет в ближайшие сутки и регионы Западной Сибири: Омскую, Томскую и Новосибирскую области. К пятнице похолодание затронет Кемеровскую область, центральные и южные районы Красноярского края. В выходные холодный фронт сместится еще восточнее и достигнет Прибайкалья и Хакасии.

По словам представителя "Фобоса", уже к началу следующей недели морозы на Урале и в Западной Сибири могут смениться более теплым фронтом, однако пока прогнозы делать рано.

Режим повышенной готовности

К предновогодним морозам готовятся экстренные службы. Так, в Омской, Новосибирской и Томской областях, где в ближайшие дни температура может достигнуть минус 34 градусов, подразделения МЧС со среды переведены в режим повышенной готовности, привлечены дополнительные силы и техника. Особое внимание экстренные службы будут уделять площадкам праздничных мероприятий.

"Мы ожидаем серьезное похолодание, <…> переход к серьезным новогодним морозам ниже 20 градусов. Более 900 объектов проведения праздничных мероприятий взяты на контроль, на всех объектах проведены проверки, будет организовано дежурство представителей МЧС. В преддверии новогодних праздников проверена система оповещения, усилена оперативная дежурная смена центра управления в кризисных ситуациях", - сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Как уточнили агентству в пресс-службе ГУ МЧС по Томской области, сотрудники ведомства рекомендуют гражданам одеваться как можно теплее, по возможности отказаться от дальних поездок. "Необходимо позаботиться о пожарной безопасности своего жилья. Все виды отопления (печное, газовое, электрическое) должны находиться под пристальным вниманием домовладельцев. Недопустимо оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы, крайне опасно перегружать электропроводку", - добавил представитель МЧС.

"Сибуправтодор" (сибирское подразделение Росавтодора) выведет на федеральные трассы спецтехнику, которая будет помогать попавшим в беду водителям. "В Новосибирской области - 13, в Омской области - порядка шести, в Кемеровской области - тоже порядка шести автомобилей направим на патрулирование федеральных трасс. При температуре ниже минус 20 градусов машины выходят из строя, перемерзает топливо, возможна просто поломка, при такой погоде очень большой риск жизни и здоровья людей. Стараемся своевременно выявлять такие случаи, помогать водителям. Каждая машина снабжается средствами обогрева, люди - горячим чаем", - сообщила сотрудница пресс-службы ведомства.

К холодам готовятся и коммунальные службы - при такой погоде возрастает риск порыва труб, перемерзания водоводов и других ЧП. Как уточнили ТАСС в пресс-службе департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области, аварийные бригады в регионе уже дежурят круглосуточно. "На предприятиях сформирован аварийный запас материалов для своевременной организации ремонтных работ, к работе в зимних условиях подготовлена спецавтотехника. Для обеспечения бесперебойной работы при аварийных отключениях электроэнергии есть 466 передвижных дизель-генераторов, в том числе 285 - на социально значимых объектах", - сообщили в департаменте.

Гуляния не отменят

Несмотря на прогнозы, власти как сибирских, так и уральских регионов отменять праздничные мероприятия не планируют. Как сообщил агентству вице-мэр Томска Константин Чубенко, праздничный фейерверк в новогоднюю ночь состоится даже при температуре минус 30 градусов. Власти Тюмени, где в ближайшие дни ожидают холодов до минус 27 градусов, также намерены провести запланированные праздничные мероприятия.

Новосибирские власти рассчитывают, что в новогоднюю ночь все же будет теплее, чем в предшествующие дни, надеются, что отменять праздничные мероприятия не потребуется. "По предварительной информации гидрометцентра, температура [в новогоднюю ночь] будет не ниже 15 градусов мороза, поэтому все новогодние мероприятия пройдут, как и запланировано", - сообщила ТАСС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Сибиряки и уральцы не планируют отменять флешмобы, праздничные шествия и другие уличные мероприятия. Так, жители Кургана собираются провести костюмированный велопроезд 29 декабря. Курганцев также ждет новогодний флешмоб - за полчаса до боя курантов горожане планируют размяться на праздничном забеге.