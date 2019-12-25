Двоих детей, заболевших кишечной инфекцией в детсаду Копейска, перевели в Челябинск

ЧЕЛЯБИНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Тринадцать детей и пять взрослых, заболевших кишечной инфекцией в Копейске Челябинской области, госпитализированы. Из них двое детей были доставлены в больницу областного центра, сообщили в областном Минздраве.

Ранее со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по Челябинской области сообщалось, что в детском саду № 34 Копейска 36 человек, в том числе 32 ребенка до 17 лет, заболели острой кишечной инфекцией. По результатам лабораторных исследований, проведенных лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии в Челябинской области, у больных и контактных сотрудников выделены ДНК микроорганизмов рода Шигелла.

"На 25 декабря 2019 года госпитализировано 13 детей и 5 взрослых. Из них: двое детей находятся в "Детской городской клинической больнице № 8" Челябинска. [Один] ребенок из реанимации был переведен в инфекционное отделение Челябинской больницы", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Минздрава.

24 декабря стало известно о возбуждении уголовного дело по п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет").

Микроорганизмы рода Шигелла вызывают шигеллез - острое инфекционное воспаление толстого кишечника. Бактериальная дизентерия проявляется болью, рвотой, кровавой диареей, признаками интоксикации.