В Югре выписали из больницы детей, госпитализированных после вспышки кишечной инфекции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Воспитанники детского сада "Страна чудес" в Ханты-Мансийске, где была вспышка кишечной инфекции, выписаны из больницы, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа.

"Пациенты выписаны", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе регионального департамента здравоохранения 12 декабря сообщили ТАСС, что в детском саду "Страна чудес" Ханты-Мансийска зарегистрировано 73 случая заражения острой кишечной инфекцией, четверо детей были госпитализированы. Учреждение было закрыто на карантин. По данным администрации города, у 35 детей был лабораторно подтвержден сальмонеллез.

Управление СК по региону возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").