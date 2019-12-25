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В Югре выписали из больницы детей, госпитализированных после вспышки кишечной инфекции

В детском саду "Страна чудес" всего зарегистрировали 73 случая заражения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Воспитанники детского сада "Страна чудес" в Ханты-Мансийске, где была вспышка кишечной инфекции, выписаны из больницы, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа.

"Пациенты выписаны", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе регионального департамента здравоохранения 12 декабря сообщили ТАСС, что в детском саду "Страна чудес" Ханты-Мансийска зарегистрировано 73 случая заражения острой кишечной инфекцией, четверо детей были госпитализированы. Учреждение было закрыто на карантин. По данным администрации города, у 35 детей был лабораторно подтвержден сальмонеллез.

Управление СК по региону возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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