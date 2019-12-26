Суд оставил под стражей экс-главу Челябинска, обвиняемого в получении взятки

12 декабря Центральный районный суд Челябинска по ходатайству следователя арестовал по обвинению в получении взятки Тефтелева и бывшего начальника управления капитального строительства городской администрации Евгения Пашкова, срок ареста установлен до 11 февраля 2020 года.

ЧЕЛЯБИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Челябинский областной суд оставил без изменения меру пресечения бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву, обвиняемому в получении взятки от представителя коммерческой организации. Об этом сообщили журналистам в суде.

"Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу защитника обвиняемого Евгения Тефтелева, оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска от 12 декабря 2019 года. Данным постановлением суд первой инстанции удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Тефтелева меры пресечения в виде содержания под стражей до 11 февраля 2020 года", - сказали в суде.

В пресс-службе добавили, что суд также оставил без изменения меру пресечения бывшему начальнику управления капитального строительства городской администрации Евгению Пашкову и оставил его под стражей до 11 февраля.

По данным следствия, экс-чиновники в период исполнения должностных обязанностей получили взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов. Источник ТАСС, близкий к следствию, сообщал, что дело может быть связано со злоупотреблениями при строительстве детских садов в Челябинске.

С августа 2015 года по ноябрь 2018 года Тефтелев был главой Челябинска. С должности заместителя губернатора он был уволен в конце апреля 2019 года.

В новость были внесены изменения (9:24 мск) - добавлены подробности в четвертом абзаце.