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В МЧС назвали предварительную причину пожара в тюменской колонии

По данным ведомства, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки на втором этаже

ТЮМЕНЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Короткое замыкание электропроводки могло стать причиной пожара в лечебно-исправительном учреждении № 19 в Тюмени. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

"Пожар в спортивном комплексе, который находится за режимной территорией лечебно-исправительного учреждения № 19 в Тюмени, по предварительным данным, произошел из-за короткого замыкания электропроводки на втором этаже", - сказали в главке.

В пресс-службе УФСИН России по Тюменской области уточнили, что в данный момент на месте сгоревшего здания продолжают работать дознаватели.

Сообщение о пожаре в лечебно-исправительном учреждении № 19 Тюмени поступило 25 декабря в 12:03 (10:03 мск). Горело двухэтажное здание спортзала, который находится за режимной территорией, огнем было охвачено все здание площадью около 600 кв. метров. Из двух соседних зданий, в которых располагается штаб исправительной колонии и общежитие для сотрудников, были эвакуированы 54 человека, еще двое из здания спортзала. Пострадавших нет, эвакуация осужденных не потребовалась. Пожар был ликвидирован в 17:06 (15:06 мск).

Теги
РоссияТюменская область
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