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Air Baltic и Smartwings начнут выполнять рейсы из Екатеринбурга в Ригу и Прагу

Достигнуты договоренности о начале полетов в 2020 году
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© EPA-EFE/TOMS KALNINS

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Две иностранные авиакомпании - Air Baltic и Smartwings - начнут выполнять рейсы в Ригу и Прагу из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге в 2020 году. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе аэропорта.

"Аэропорт Кольцово находится в постоянном контакте с несколькими десятками иностранных авиакомпаний. Договоренности о начале полетов в 2020 году достигнуты c Air Baltic - в Ригу и Smartwings - в Прагу. В следующем году возможен приход одного из крупнейших европейских лоукостеров. В целом мы наблюдаем тенденцию замещения иностранных перевозчиков российскими", - рассказали в пресс-службе.

В настоящее время, уточнил собеседник агентства, регулярные рейсы в Кольцово выполняют 10 иностранных авиакомпаний. В 2018 году их было 13: рейсы турецкого перевозчика Atlasglobal в Анталью и Czech Airlines в Прагу замещены рейсами отечественных авиакомпаний, приостановлены рейсы Air Moldova в Кишинев.

Аэропорт Кольцово является одним из лидеров по развитию внутрироссийских перевозок в обход Москвы. Пассажирам Кольцово доступны прямые перелеты в более 40 городов России, семь из которых находятся в Сибирском федеральном округе.

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ЧехияЛатвияРоссияСвердловская область
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