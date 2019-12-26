Узкоколейный трамвай завода Уралтрансмаш готов к серийному производству

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Узкоколейный трамвай производства Уралтрансмаш (входит в состав "НПК Уралвагонзавод", госкорпорация "Ростех") получил сертификат соответствия, что дает возможность запустить серийное производство. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе "НПК Уралвагонзавод".

"На Уралтрансмаше прошло подписание акта межведомственной комиссии и получение сертификата соответствия на трамвайный вагон модели 71-411. Получение сертификата соответствия дает возможность запустить серийное производство трамвая этой модели. Вагону еще предстоят эксплуатационные испытания с пассажирами на линиях Евпатории", - сообщили в пресс-службе.

16 декабря стало известно, что трамвайный вагон модели 71-411 успешно прошел приемо-сдаточные испытания в Республике Крым, а обкатка трамвая по линиям Евпатории началась 2 декабря.

Особенностью скоростного вагона является адаптация для эксплуатации в городах с узкой колеей. Модель 71-411 создана на базе 412-й и предназначена для колеи 1000 мм (такая ширина колеи помимо Евпатории существует в Пятигорске и Калининграде).

Трамвай полностью отвечает требованиям программы "Доступная среда", обеспечивая возможность безбарьерного перемещения малоподвижных граждан в городских условиях. Также вагон подходит для перевозки инвалидов-колясочников и пассажиров с детскими колясками, он оборудован откидной аппарелью, расположенной в зоне средней двери.

О трамвае в Евпатории

Система электрического трамвая курорта Евпатории, расположенного на западе Крымского полуострова, является одной из достопримечательностей города. Открытая в 1914 году, она стала одной из семи действующих на территории бывших Российской империи и СССР систем с использованием метровой колеи, принятой на тот момент в России. На сегодняшний день трамвайное движение в Крыму сохранилось только в Евпатории и до сих пор пользуется большой популярностью у жителей города и отдыхающих.