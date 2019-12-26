Свердловские профсоюзы проведут акцию "Бессмертный полк" на предприятиях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Федерация профсоюзов Свердловской области к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне проведет акцию "Бессмертный полк" на предприятиях и в организациях, где работают члены профессиональных объединений. Портреты "Бессмертного полка" будут расположены на территории организаций несколько недель, сообщил на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС председатель Андрей Ветлужских.

"Появилась идея продлить акцию "Бессмертный полк". Люди выходят только 9 мая с фотографиями своих родственников. Мы предлагаем профкомам на территории предприятий и организаций, чтобы еще две недели или весь май эти фотографии висели. Такие изменения мы запланировали, сегодня профсоюзные организации также над этим работают", - сказал Ветлужских.

Председатель отметил, что вместе с этим планируется провести лекцию про работу профсоюзов в годы Великой Отечественной войны. "Большая роль профсоюзов была в годы войны, была мощнейшая эвакуация на Урал заводов. Люди приезжали, их надо было где-то размещать, расселять, обеспечивать питанием, ну и надо было обеспечивать рабочий процесс", - пояснил Ветлужских.

К 1942 году на Урал эвакуировали более 800 предприятий, 212 из которых приняла Свердловская область. Всего в 1941-1942 годах на восток страны переместили более 2 тыс. промышленных предприятий.