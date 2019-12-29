"Сургутнефтегаз" и ХМАО подписали допсоглашение о сотрудничестве на 4,6 млрд рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 декабря. /ТАСС/. Глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве компании и региона. Об этом сообщила Комарова в ходе встречи с Богдановым в воскресенье в Ханты-Мансийске.

Дополнительное соглашение определило мероприятия по строительству, капитальному ремонту и содержанию объектов социального назначения на 2020 год, на которые будет направлено более 4,663 млрд рублей.

"Отмечу, что инвестиции распределяются по тем направлениям, в которых заинтересованы наши земляки: жилищное строительство, поддержка коренных народов, строительство объектов очистки воды для населения, водозабор... то, что необходимо здесь и сейчас", - сообщила журналистам Комарова, добавив, что также средства пойдут на природоохранные мероприятия по нацпроекту "Экология" (на воспроизводство ценных пород рыб, работы по лесовосстановлению).

Отмечается, что допсоглашение позволит организовать дальнейшее взаимодействие правительства региона с "Сургутнефтегазом" в решении приоритетных задач и улучшении качества жизни населения округа.

"Это довольно приличное вложение средств в человеческий капитал <...> Главное, что людям комфортнее стало жить... люди сюда приезжают, у нас становятся лучше образование, медицина <...> Так и дальше будем работать", - заключил Богданов.