По факту гибели двух человек при пожаре на ямальском месторождении возбудили дело

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух рабочих при пожаре на Восточно-Таркосалинском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом говорится в понедельник в сообщении на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Пуровским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек при производстве работ на Восточно-Таркосалинском месторождении, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, следствие устанавливает все обстоятельства происшествия и выясняет причину возгорания техники.

Вечером 27 декабря на Восточно-Таркосалинском месторождении, разработку которого ведет компания "Новатэк", произошло возгорание подъемника на базе автомобиля "КрАЗ". В результате два человека погибли, один получил травмы. По данным регионального ГУ МЧС, скважина, где произошел пожар, находится на ремонте. Также сгорели три единицы техники. Пожар был ликвидирован силами частной противопожарной охраны "Новатэка".

По информации источника в экстренных службах региона, погибшие были жителями Самары и Уфы.