Предприятия Урала в 2019 году получили займы почти на 850 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Девять инвестиционных проектов промышленных предприятий Свердловской области по итогам 2019 года получили займы на 847,1 млн рублей за счет Свердловского фонда технологического развития промышленности. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

"В 2019 году в Свердловской области профинансировано девять инвестиционных проектов промышленных предприятий на общую сумму 847,1 млн рублей, в том числе из регионального бюджета направлено 78,3 млн рублей. <...> По эффективности работы 57 региональных фондов свердловский стабильно находится в тройке лидеров", - приводятся в сообщении слова и. о. министра промышленности и науки Свердловской области Игоря Зеленкина.

Финансирование осуществляется за счет Свердловского фонда технологического развития промышленности, созданного по инициативе губернатора Евгения Куйвашева. Фонд создан для поддержки уральских промышленных предприятий по двум программам: "Проекты развития" и "Комплектующие изделия". Он финансирует проекты совместно с Фондом развития промышленности РФ, говорится в сообщении.

В 2019 году финансовую поддержку в виде льготных займов федерального и регионального фондов развития получили 9 промышленных предприятий. Всего, уточняется на сайте, в Свердловской области при поддержке фондов развития промышленности реализуется 29 проектов, общая сумма займов с учетом совместных программ превышает 3,9 млрд рублей.