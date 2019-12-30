В жилом доме в городе Мегион при пожаре погибли два человека

ТАСС, 30 декабря. Два человека погибли при пожаре в двухэтажном многоквартирном доме города Мегион Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО-Югры). Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой окружного следственного управления СК РФ.

"Установлено, что 30 декабря 2019 года в жилом двухэтажном доме № 24/2 по улице Садовая в Мегионе произошел пожар. В ходе его тушения в помещении одной из квартир были обнаружены обгоревшие тела двух человек", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что по данному факту проводится проверка.