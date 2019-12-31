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Проект "Эрмитаж-Урал" получит 200 млн рублей от Минкультуры РФ на оборудование

Средства направят на техническое оснащение центра

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 декабря. /ТАСС/. Культурно-просветительский центр "Эрмитаж-Урал", который откроется в ноябре 2020 года в двух зданиях в центре Екатеринбурга, получит от Министерства культуры РФ 200 млн рублей. Средства будут направлены на техническое оснащение центра, сообщил ТАСС директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин.

В апреле с просьбой выделить из федерального бюджета средства на технологическое оборудование для центра к министру культуры Владимиру Мединскому обратились власти города. В октябре сообщалось о том, что Министерство культуры РФ выделит 110 млн рублей на строительство центра.

"200 млн рублей [выделит Минкультуры РФ]. Это финансирование того оборудования, без которого не сможет открыться здание", - сказал Корытин, не уточнив, в какие сроки будут получены средства от Минкультуры.

В апреле 2019 года глава Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил, что в список технического оснащения, которое необходимо закупить, входят системы обеспечения климата, оборудование для реставрации и хранения. В октябре 2019 года министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина сообщила журналистам, что в музей необходимо оборудование для размещения экспонатов и специальная система освещения.

Центр будет размещен в двух зданиях на улице Вайнера: в одном будут экспозиции, в другом - фондохранилище, реставрационные мастерские, классы для проведения лекций и встреч. На строительство центра уже выделено около 600 млн рублей.

Свердловск (ныне Екатеринбург) занимает особое место в истории Государственного Эрмитажа. В июле 1941 года из Ленинграда на Урал двумя эшелонами были эвакуированы 1,118 млн экспонатов из коллекции музея. В здании Свердловской картинной галереи они хранились на протяжении всей Великой Отечественной войны. В октябре 1945 года ценности были возвращены в Ленинград, а в 1947 году в благодарность за сохранение коллекции Свердловску было подарено более 200 спасенных предметов.

Теги
РоссияСвердловская область
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