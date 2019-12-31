Суд оштрафовал курганца за незаконное хранение огнестрельного оружия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 декабря. /ТАСС/. Суд оштрафовал жителя Катайска (Курганская область) за незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов. Сотрудники ФСБ изъяли у него три единицы гладкоствольного оружия, четыре устройства для бесшумной стрельбы, патроны, затворы, магазины и устройства для снаряжения патронов, сообщили во вторник в пресс-службе регионального УФСБ России.

"У одного из жителей Катайска было обнаружено и изъято три единицы гладкоствольного оружия, четыре устройства для бесшумной стрельбы, 104 патрона калибра 5,45, 24 патрона калибра 7,62, 50 патронов марки LongRifle, затворы, магазины и устройства для снаряжения патронов. Катайский районный суд применил к обвиняемому меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили корреспонденту ТАСС, что штраф составил 5 тыс. рублей.

Отмечается, что в отношении владельца оружия было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ ("Незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов").