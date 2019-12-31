{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ограничение движения по зимнику из НАО в другие регионы сняли для большегрузов

Если погода будет благоприятной, то для легкового транспорта зимник откроют 1 января

ТАСС, 31 декабря. Движение большегрузного транспорта по зимнику Нарьян-Мар - Усинск, соединяющему Ненецкий автономный округ (НАО) с другими регионами, возобновили после метели. Об этом во вторник сообщили ТАСС в диспетчерской предприятия "Стройуниверсал", которое содержит дорогу.

Движение по трассе было приостановлено для всех видов транспорта 30 декабря утром из-за метели.

"Зимник открыт для грузового, внедорожного полноприводного транспорта, для всех остальных видов транспорта закрыт. Если не испортится погода, то для легкового транспорта зимник может быть открыт завтра в 14-15 часов по Москве", - сказали ТАСС в диспетчерской.

НАО не имеет постоянного наземного транспортного сообщения с большой землей. Грузы в округ завозят во время короткой летней навигации по реке Печоре и морю, а также частично по зимнику. Работы по его сооружению начинаются поздней осенью с приходом морозов, этой зимой проезд по зимнику открыли 27 декабря.

По данным Севгидромета, 1 января в НАО ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег, местами метель. Ветер порывами до 12 м/с, температура ночью до минус 18 при прояснениях, днем минус 4-9 градусов.

Теги
РоссияНенецкий автономный округ
Реклама на ТАСС
Пожар произошел на территории щебеночного завода в Свердловской области
Огонь охватил 200 кв. м
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС