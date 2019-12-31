Ограничение движения по зимнику из НАО в другие регионы сняли для большегрузов

ТАСС, 31 декабря. Движение большегрузного транспорта по зимнику Нарьян-Мар - Усинск, соединяющему Ненецкий автономный округ (НАО) с другими регионами, возобновили после метели. Об этом во вторник сообщили ТАСС в диспетчерской предприятия "Стройуниверсал", которое содержит дорогу.

Движение по трассе было приостановлено для всех видов транспорта 30 декабря утром из-за метели.

"Зимник открыт для грузового, внедорожного полноприводного транспорта, для всех остальных видов транспорта закрыт. Если не испортится погода, то для легкового транспорта зимник может быть открыт завтра в 14-15 часов по Москве", - сказали ТАСС в диспетчерской.

НАО не имеет постоянного наземного транспортного сообщения с большой землей. Грузы в округ завозят во время короткой летней навигации по реке Печоре и морю, а также частично по зимнику. Работы по его сооружению начинаются поздней осенью с приходом морозов, этой зимой проезд по зимнику открыли 27 декабря.

По данным Севгидромета, 1 января в НАО ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег, местами метель. Ветер порывами до 12 м/с, температура ночью до минус 18 при прояснениях, днем минус 4-9 градусов.