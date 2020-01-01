Полиция устанавливает личность стрелка, открывшего огонь в новогоднюю ночь в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 января. /ТАСС/. Полиция устанавливает личность человека, который в ночь на первое января стрелял в воздух в одном из дворов Екатеринбурга. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее, 1 января, жители Екатеринбурга опубликовали видео, где человек стреляет из оружия в воздух в одном из дворов города.

"Видео, которое появилось в интернете, сотрудниками территориального отдела внутренних дел зарегистрировано, по данному факту полицией проводится проверка. Устанавливается личность стрелка, сотрудники службы участковых уполномоченных и сыщики уголовного розыска опрашивают местных жителей", - сказал Горелых.

Начальник пресс-службы уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал.

"С большой долей вероятности можно предположить, что тот, кто открыл стрельбу в воздух из предмета, который похож на автомат Калашникова, скорее всего таким нетрадиционным способом выразил свои эмоции по поводу наступившего 2020 года", - пояснил Горелых.