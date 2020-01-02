Югра создаст 13 новых IT-стойбищ в 2020 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 января. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры создадут в регионе в 2020 году 13 новых IT-стойбищ для доступа коренных малочисленных народов Севера к государственным и муниципальным услугам. Общее их количество к 2021 году должно достигнуть 23, сообщили ТАСС в департаменте информационных технологий и цифрового развития Югры.

Первое IT-стойбище появилось в Югре в октябре 2018 года на родовых угодьях в Белоярском районе, где доступ к средствам связи затруднен. Там установлено оборудование, обеспечивающее доступ к широкополосному спутниковому интернету. В результате у местных жителей появилась возможность пользоваться госуслугами в электронном виде - теперь им не нужно ездить в райцентр для оформления документов.

"В 2020 году планируется установить 13 точек доступа к сети Интернет (IT-стойбищ) на территориях Ханты-Мансийского, Березовского, Белоярского, Сургутского, Советского, Кондинского, Нижневартовского районов. Ими смогут пользоваться около 550 человек, проживающих на 48 территориях традиционного природопользования", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на реализацию проекта в 2020 году направят более 4,2 млн рублей внебюджетных средств. Как отметил собеседник, в 2019 году в Югре было создано девять IT-стойбищ. Проект охватил около 1,5 тыс. человек, проживающих на 62 территориях традиционного природопользования Березовского, Белоярского, Сургутского, Нефтеюганского, Нижневартовского районов. На эти цели было направлено 3 млн рублей внебюджетных средств. Ожидается, что общий охват к 2021 году вырастет до 2008 человек, что составит 43,7% населения малочисленных народов, ведущих традиционный образ жизни.

Ранее заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев сообщил ТАСС, что власти Сахалинской области, Забайкальского края и Ямало-Ненецкого автономного округа изучают возможность запуска у себя проекта "IT-стойбище". Он отмечал, что проект очень востребован среди представителей коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Югре. По данным Забозлаева, реализация одного IT-стойбища обходится в сумму от 450 тыс. рублей до 462 тыс. рублей. В апреле 2019 года на II встрече губернаторов Северного форума, состоявшейся в рамках Международного арктического форума, глава Югры Наталья Комарова предложила внедрить проект "IT-стойбище" и в других странах мира.