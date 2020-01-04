В Тюменской области откроют три центра амбулаторной онкологической помощи

ТЮМЕНЬ, 4 января. /ТАСС/. Власти Тюменской области благодаря национальному проекту "Здравоохранение" откроют в трех муниципальных образованиях региона Центры амбулаторной онкологической помощи. Благодаря этому химиотерапию и другое важное лечение пациенты смогут проходить рядом с домом, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

Ранее заместитель руководителя координационного центра по реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" Минздрава России Наталья Пиковская сообщила, что с целью приблизить и ускорить медпомощь для людей, болеющих раком, в регионах РФ к 2024 году планируется создать более 500 центров амбулаторной онкологической помощи.

"В 2020 году будет продолжена реализация национального проекта "Здравоохранение", в рамках которого откроются три Центра амбулаторной онкологической помощи - в Заводоуковске, Голышманове и Тобольске (Тюменской области). В настоящее время для прохождения необходимого лечения, в том числе химиотерапии, пациентам, страдающих онкологическими заболеваниями, приходится ездить за несколько сотен километров в областной центр. После открытия данных центров, важное лечение они будут проходить в условиях дневного стационара рядом с домом", - сообщили в ведомстве.

В областном департаменте здравоохранения добавили, что что плюсы от появления в регионе подобных медцентров очевидны и неоспоримы. В 2019 году это успели оценить врачи и пациенты, проживающие в Тюмени и Ишиме (Тюменская область), где уже открылись два Центра амбулаторной онкологической помощи. У больных, которым показана химиотерапия, порой не хватает ни средств, ни времени, а главное сил для того, чтобы ездить для ее прохождения в областной центр. Новые центры амбулаторной онкологической помощи оснащаются всем необходимым оборудованием и препаратами, необходимая помощь становится еще более доступной, и у тюменских врачей появляется возможность повысить качество жизни пациентов, страдающих онкологией.

О национальном проекте "Здравоохранение"

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.