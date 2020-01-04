Куйвашев заявил, что Россия получит новый спортивный город после универсиады-2023

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 января. /ТАСС/. Новый спортивный город с современными объектами для проведения международных турниров появится в России после проведения универсиады в 2023 году в Екатеринбурге. Об этом в субботу журналистам сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Президент Владимир Путин поручил кабмину РФ оказывать содействие правительству Свердловской области при организации универсиады-2023. Документ опубликован 4 января на интернет-портале правовой информации.

"В последние дни прошлого года на месте будущей деревни универсиады строителями была забита первая свая. Это значит, что уже через несколько лет в стране появится еще один спортивный город с современными объектами мирового уровня для проведения международных турниров, для развития спорта и здоровья людей", - сказал губернатор.

Решение о проведении в Екатеринбурге универсиады было принято в июле исполкомом Международной федерации университетского спорта. Россия второй раз примет летнюю универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году. Кроме того, Москва принимала летнюю универсиаду в 1973 году, в 2019 году Красноярск был столицей зимней универсиады.

Во время соревнований Екатеринбург планирует принять 200 тыс. гостей из 150 стран, в том числе 12 тыс. спортсменов. Универсиада пройдет на 18 сооружениях, из которых 13 уже построены.