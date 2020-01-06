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Спасатели ищут рыбаков, застрявших в лесу на Урале

Рыбаки не смогли вернуться домой из-за неполадки внедорожника

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 января. /ТАСС/. Спасатели выдвинулись на поиски рыбаков, которые не могут выбраться из леса из-за поломки машины в Свердловской области. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

"5 января в Единую дежурно-диспетчерскую службу Серова поступило сообщение от гражданина, который сообщил, что, возвращаясь с рыбалки на снегоходе, на удалении 10 километров от поселка Ликино Гаринского городского округа встретил группу рыбаков, передвигавшихся на трех внедорожниках. У одной из машин возникли неполадки. Для оказания помощи в 00:00 (мск) 6 января к месту происшествия выдвинулась группа спасателей Карпинского поисково-спасательного отряда в составе 6 человек и 2 единиц техники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасателям предстоит преодолеть порядка 100 км до предположительного места нахождения рыбаков.

По данным местных СМИ, мужчина, сообщивший о случившемся родным застрявших в лесу рыбаков, видел их пятого января около 17:00 (мск).

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РоссияСвердловская область
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