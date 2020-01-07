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Четыре летевших в Екатеринбург самолета ушли на запасные аэродромы из-за тумана

Три из них совершили посадку на аэродроме в Тюмени, и один - в Челябинске

ТАСС, 7 января. Самолеты, летевшие в Екатеринбург из Москвы и Сочи, были вынуждены уйти на запасные аэродромы в Тюмени и Челябинске из-за неблагоприятных метеоусловий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта.

"Из-за сложных метеоусловий в Екатеринбурге четыре рейса ушли на запасные аэродромы: рейсы из Москвы SU-1402, S7-1175 и N4-373 - в Тюмень, рейс FV-5604 из Сочи - в Челябинск", - сказал собеседник агентства, не приведя подробностей.

Как в свою очередь сообщил корреспондент ТАСС, находящийся на борту одного из приземлившихся в Тюмени самолетов, командир экипажа перед посадкой сообщил, что борт был перенаправлен из-за тумана в аэропорту Екатеринбурга.

Теги
РоссияТюменская областьСвердловская областьЧелябинская область
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