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В ДТП в Екатеринбурге пострадали четыре человека

Среди пострадавших есть дети

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 января. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на 9-м км Московского тракта в Екатеринбурге, сообщили ТАСС в пресс-службе городского управления ГИБДД.

"Водитель автомобиля "ВАЗ-21213" ["Нива"], двигаясь со стороны автодороги Пермь - Екатеринбург в сторону улицы Серафимы Дерябиной, совершил запрещенный маневр поворота налево в сторону проезда к торговому центру "Мега", в результате чего допустил столкновение с движущимся по встречной полосе автомобилем Kia Sorento. В последнем транспортном средстве находились двое несовершеннолетних детей - девочки пяти и одиннадцати лет. Водитель Kia Sorento - отец детей, а также его старшая дочь, по предварительным данным, получили черепно-мозговые травмы, у младшей ушиб грудной клетки", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что дети госпитализированы в городскую больницу №9 Екатеринбурга. Их отец обратится за медпомощью позже. В автомобиле "Нива" незначительные ушибы получила лишь пассажирка. В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

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РоссияСвердловская область
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