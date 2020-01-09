{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Под Челябинском пресекли работу крупной нарколаборатории

Мини-завод производил свыше 200 кг наркотиков ежемесячно
Описание
© ГУ МВД России по Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 9 января. /ТАСС/. Полицейские в городе Копейске Челябинской области пресекли работу мини-завода, производившего на дорогом промышленном оборудовании свыше 200 кг наркотиков ежемесячно. Подозреваемый в организации производства задержан, возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой Главного управления МВД России по региону.

"Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков регионального полицейского главка в городе Копейске Челябинской области <...> пресечена деятельность подпольной лаборатории, ежемесячно производившей более 200 кг наркотиков. Изъято свыше 55 кг готовых к реализации различных синтетических наркотиков, а также более 2,5 тонн прекурсоров", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что лаборатория была оборудована современным комплексом охраны и видеоконтроля, датчиками движения, специальной системой вентиляции и фильтрации воздуха, автономным отоплением, водоснабжением и освещением. Для производства наркотиков использовалось дорогостоящее промышленное лабораторное оборудование.

Теги
РоссияЧелябинская область
Реклама на ТАСС
Движение на двух зимних дорогах Ямала закрыли из-за погоды
Всего в округе действуют четыре зимние автомобильные дороги регионального значения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС