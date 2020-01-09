Под Челябинском пресекли работу крупной нарколаборатории

ЧЕЛЯБИНСК, 9 января. /ТАСС/. Полицейские в городе Копейске Челябинской области пресекли работу мини-завода, производившего на дорогом промышленном оборудовании свыше 200 кг наркотиков ежемесячно. Подозреваемый в организации производства задержан, возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой Главного управления МВД России по региону.

"Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков регионального полицейского главка в городе Копейске Челябинской области <...> пресечена деятельность подпольной лаборатории, ежемесячно производившей более 200 кг наркотиков. Изъято свыше 55 кг готовых к реализации различных синтетических наркотиков, а также более 2,5 тонн прекурсоров", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что лаборатория была оборудована современным комплексом охраны и видеоконтроля, датчиками движения, специальной системой вентиляции и фильтрации воздуха, автономным отоплением, водоснабжением и освещением. Для производства наркотиков использовалось дорогостоящее промышленное лабораторное оборудование.