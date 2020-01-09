В Челябинской области восстановили на работе врача, заявлявшего о несправедливой зарплате

ЧЕЛЯБИНСК, 9 января. /ТАСС/. Суд в закрытом городе Трехгорном Челябинской области восстановил на работе уволенного в прошлом году заведующего хирургическим отделением Станислава Редькина, который публично заявил о несоответствии оплаты труда нагрузке.

16 августа 2019 года Редькин подал руководству медсанчасти заявление об увольнении по собственному желанию с 30 августа, так как считал, что заработная плата не соответствует нагрузке. После этого состоялось публичное обсуждение проблемы с участием чиновников, депутатов, руководства и врачей, которое получило широкое освещение в СМИ, на заседании обещали решить проблему, а врач устно пообещал не увольняться, но позже узнал, что уволен.

"Городской суд Трехгорного принял решение в мою пользу и восстановил на работе", - сообщил Редькин в четверг ТАСС.

В сообщении, распространенном пресс-службой областной прокуратуры, отмечается, что суд также постановил взыскать в пользу Редькина компенсацию за период вынужденного прогула. Кроме того, при увольнении врачу своевременно не произвели окончательный расчет. В связи с этим прокуратурой в адрес медсанчасти внесено представление об устранении нарушения закона.

Редькин на две с половиной ставки работал примерно последние три года. Всего в медсанчасти отработал 21 год, из которых 12 лет был заведующим отделения.

Трехгорный - закрытый город в Челябинской области, в котором проживают более 30 тыс. человек. Основным предприятием города является "Приборостроительный завод", который занимается производством ядерных боеприпасов.