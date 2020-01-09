Весящая 18,8 кг жительница Копейска после попадания в соцучреждение похудела еще сильнее

ЧЕЛЯБИНСК, 9 января. /ТАСС/. Двадцатилетняя девушка-инвалид, чей вес составляет менее 19 кг, попав в реабилитационный центр в Копейске Челябинской области, не только не поправилась, но похудела на 800 граммов примерно за год. Власти решили перевести ее в медицинское учреждение с лечебным питанием, сообщила ТАСС четверг уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова.

Накануне "Свободная пресса" опубликовала текст, в котором утверждается, что в Челябинской области девушка-инвалид "оказалась на грани гибели", проживая в реабилитационном центре для лиц с умственной отсталостью в поселке Старокамышинск.

"Просьбу разобраться в ситуации я получила еще в новогодние выходные от Уполномоченной по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой. Несмотря на то, что девушка-инвалид совершеннолетняя, остаться в стороне было невозможно, тем более медицинская тематика мне близка. При поступлении в учреждение 19 февраля 2019 года Лиза весила 18 килограммов 900 граммов, на сегодняшний день ее вес составляет 18 килограммов 100 граммов, это очень мало. После вмешательства Министерства социальных отношений Челябинской области и уполномоченного принято решение перевести девушку в медицинское учреждение, где планируется установление гастростомы, назначение лечебного питания", - сказала собеседница агентства.

В четверг Министерство социальных отношений Челябинской области и пресс-служба управления Следственного комитета России по региону сообщили журналистам, что по публикациям СМИ об инвалиде проводятся проверки.