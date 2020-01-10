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Суд отменил решение, которым челябинскому экс-министру в шесть раз снизили сумму штрафа

Виталия Тесленко осудили в 2014 году за получение взяток сумму более 70 млн рублей, он вышел из колонии по УДО в 2017 году

ЧЕЛЯБИНСК, 10 января. /ТАСС/. Апелляционная инстанция Челябинского областного суда в пятницу отменила решение суда первой инстанции, которым бывшему региональному министру здравоохранения Виталию Тесленко был понижен штраф с 59,9 млн рублей до 10 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе облсуда.

В ноябре 2019 года Тесленко в Ленинском районном суде Челябинска добился снижения невыплаченной им части штрафа примерно в 59,9 млн рублей до 10 млн рублей, однако прокуратура Ленинского района Челябинска обжаловала принятое решение в Челябинский областной суд.

"Вынесенное ранее районным судом постановление [об уменьшении невыплаченной части штрафа, назначенного Тесленко] отменено апелляционной инстанцией Челябинского областного суда сегодня", - сказала собеседница агентства.

Тесленко был осужден 17 сентября 2014 года за получение взяток на общую сумму более 70 млн рублей за содействие при заключении договоров на поставки медицинского оборудования в больницы Челябинской области. Бывший чиновник признал вину и содействовал следствию, его приговорили к семи годам заключения и выплате штрафа в размере 300 млн рублей. Защита через апелляцию снизила сумму сначала до 100 млн рублей, затем - до 70 млн рублей. Осенью 2017 года он вышел из колонии по УДО.

Теги
РоссияЧелябинская область
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