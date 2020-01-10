В Челябинской области госпитализировали девушку-инвалида, весящую менее 19 кг

ЧЕЛЯБИНСК, 10 января. /ТАСС/. Двадцатилетнюю девушку-инвалида, чей вес составляет менее 19 кг, и которая, попав в реабилитационный центр в Копейске Челябинской области, похудела на 800 граммов, поместили в челябинскую горбольницу № 5, где ей будет оказана необходимая медицинская помощь, сообщила ТАСС в пятницу уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова.

Накануне со ссылкой на Майорову сообщалось, что девушка-инвалид, страдающая ДЦП, примерно год назад поступила в реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью в поселке Старокамышинск Копейского городского округа. При поступлении в учреждение 19 февраля 2019 года она весила 18 килограммов 900 граммов, на сегодняшний день ее вес составляет 18 килограммов 100 граммов. На ситуацию обратила внимание уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

"Сегодня девушку перевели в отделение паллиативной помощи челябинской горбольницы № 5. После того как она пройдет лечение и наберет 40 килограммов массы тела, ее вернут в реабилитационный центр. Там за ней будут ухаживать специалисты, которые пройдут специальное обучение", - сказала собеседница агентства.

По словам Майоровой, планируется, что в больнице девушка должна будет поправляться примерно на два килограмма в месяц.

В четверг Министерство социальных отношений Челябинской области и пресс-служба управления Следственного комитета России по региону сообщили, что по публикациям СМИ об инвалиде проводятся проверки.