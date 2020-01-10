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В Югре уволят главу отдела по борьбе с наркотиками после задержания сотрудника с гашишем

В начале декабря 2019 года у подозреваемого нашли более 20 пакетиков с наркотиками

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 января. /ТАСС/. Руководство управления МВД России по городу Сургуту (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) уволит начальника подразделения по противодействию незаконному обороту наркотиков Дмитрия Нефедова после его выхода с больничного. Ранее его подчиненный был задержан по подозрению в сбыте наркотиков, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"По результатам служебной проверки принято решение об увольнении со службы в органах внутренних дел начальника подразделения по противодействию наркотиков УМВД России по городу Сургуту. В настоящее время данный сотрудник находится на больничном. После его выхода на службу будет решен вопрос об увольнении его со службы в органах внутренних дел", - сообщил собеседник агентства.

По данным местного издания "Сургутинформтв", должность главы сургутского отдела по контролю за оборотом наркотиков Нефедов занимает около двух лет, а возглавляемое им подразделение ведет активную борьбу с так называемыми "черными" аптеками, где без рецептов можно купить психотропные вещества.

В начале декабря 2019 года оперативники управления собственной безопасности УМВД по Югре совместно с сотрудниками ФСБ задержали оперуполномоченного подразделения по противодействию незаконному обороту наркотиков в Сургуте. У него, по данным УМВД, находилось более 20 пакетиков с наркотиками, в одном из которых - массой не менее 1,5 грамма - экспертиза определила гашиш. Наркотики были обнаружены и в ходе обыска в квартире подозреваемого. По данным регионального СУ СКР, подозреваемый планировал сбыть данные наркотики. В отношении него возбуждено дело по ч. 3 ст. 30 п. "б" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на сбыт наркотиков, совершенное с использованием своего служебного положения").

В отношении подозреваемого была назначена служебная проверка, его уволят по отрицательным мотивам. Также проверка проводилась и в отношении его начальства, которое, по данным УМВД, планировалось привлечь к строгой дисциплинарной ответственности.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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