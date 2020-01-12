Школьник, раненный в голову пьяным мужчиной в Нижнем Тагиле, умер в больнице

ТАСС, 12 января. Ребенок, которого в августе 2019 года в Нижнем Тагиле (Свердловская область) ранил в голову мужчина, умер в воскресенье в больнице. О смерти мальчика написала на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" его сестра Алина Коркунова.

Ранее мать ребенка сообщила местным СМИ, что обращалась для лечения мальчика в клиники Израиля, Германии и Индии, но получила отрицательный ответ. По ее словам, пуля находилась в голове мальчика, а спинномозговая жидкость собиралась в голове - происходил отек головного мозга и кровоизлияние. После инцидента восьмилетнего ребенка доставили на вертолете в больницу в Екатеринбург. Он несколько месяцев пролежал в коме, но так и не пришел в сознание. Свердловская область привлекала специалистов Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии (Москва) для консультаций по лечению ребенка в формате телемедицины.

"Земля тебе пухом, мы тебя все очень сильно любим, ты был любимым братом. Помним, любим, скорбим", - написала Коркунова.

Как сообщалось ранее, по предварительным данным, ранивший ребенка мужчина упражнялся в стрельбе из пневматической винтовки неподалеку от места, где играли дети - у тарзанки. После случившегося подозреваемый скрылся, но представители МВД оперативно его нашли и задержали - в тот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские изъяли у мужчины две пневматические винтовки - ИЖ и Quattro Trigger.