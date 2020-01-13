Уральская танковая дивизия получит 30 модернизированных танков Т-72Б3М в 2020 году

ТАСС, 13 января. Партия из тридцати модернизированных танков Т-72Б3М поступит на вооружение танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Челябинской области, в 2020 году. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в понедельник.

"Экипажи танковых подразделений смогут освоить новейшую боевую технику в ходе занятий по вождению и боевых стрельб, которые состоятся сразу после ее прибытия в соединения и воинские части", - уточняется в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что особенностями новых боевых машин в сравнении с предыдущими версиями является более мощный двигатель в 1130 лошадиных сил, улучшенный комплекс вооружения, прицеливания и управления. Для механика-водителя предусмотрен автомат переключения передач, цифровой дисплей и телевизионная камера заднего обзора. Также модернизация коснулась защиты корпуса: комбинированная многослойная броня усилена бортовыми экранами с модулями динамической защиты "Реликт", навесными решетчатыми экранами, а также дополнительными модулями динамической защиты в "мягком" корпусе.

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия была сформирована в конце 2016 года с дислокацией частей на территории Челябинской и Свердловской областей. Соединение получило на вооружение танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, а также новейшие бронетранспортеры БТР-82А.