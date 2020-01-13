Около 850 единиц нового вооружения и военной техники получат войска ЦВО в 2020 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Соединения и воинские части Центрального военного округа (ЦВО) в 2020 году примут свыше 850 единиц вооружения и военной техники, сообщил журналистам в понедельник командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

"В 2020 году в соединения и воинские части округа поступит около 850 новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники. Войска округа пополнятся 19 летательными аппаратами, 10 радиолокационными станциями, 145 единицами бронетанкового вооружения и техники, а также образцами вооружения других родов войск", - сказал генерал-полковник.

По словам командующего, в этом году в воинские части противовоздушной обороны ЦВО поступят четыре комплекта зенитной ракетной системы С-400 "Триумф".

"Перевооружение на зенитную ракетную систему С-400 "Триумф" двух полков позволит значительно усилить противовоздушную оборону Поволжья и Урала", - уточнил он.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее сообщал, что в 2020 году ВКС РФ получат четыре полковых комплекта зенитных ракетных систем С-400. Пресс-служба ЦВО также информировала, что в этом году С-400 впервые поступят на вооружение в полки округа, дислоцированные в Самарской и Свердловской областях.

Центральный военный округ дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.