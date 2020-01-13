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Внешнеторговый оборот на Урале в 2019 году снизился на 0,3%

Показатель составил $19,4 млрд

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Внешнеторговый оборот в Уральском федеральном округе в 2019 году снизился на 0,3% и составил $19,4 млрд, 91% приходится на страны дальнего зарубежья. Об этом в понедельник сообщил начальник Уральского таможенного управления Максим Чмора.

"Внешнеторговый оборот в Уральском регионе в 2019 году составил $19,4 млрд, по сравнению с прошлым годом стоимостной объем внешнеторгового оборота уменьшился на 0,3%. При этом распределение внешнеторгового оборота по странам дальнего и ближнего зарубежья непропорционально, на дальнее зарубежье приходится 91% внешнеторгового оборота", - сказал Чмора на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Он уточнил ТАСС, что внешнеторговый оборот со странами СНГ увеличился на 6% по сравнению с 2018 годом и составил $1,7 млрд, а со странами дальнего зарубежья уменьшился на 0,8% и составил $17,7 млрд.

"Увеличение внешнеторгового оборота со странами СНГ произошло за счет увеличения экспорта в Узбекистан на 14,8%", - пояснил Чмора.

В 2019 году Уральское таможенное управление перечислило в федеральный бюджет РФ порядка 76 млрд рублей.

Экспорт на Урале

Экспорт в регионе деятельности Уральского таможенного управления в 2019 году вырос на 5% по сравнению с 2018 годом и составил $14,4 млрд. "Среди стран-лидеров, с которыми уральские предприятия и производители ведут внешнюю торговлю, - Китай, США, Нидерланды, Вьетнам, Турция, Египет и Узбекистан", - сказал Чмора.

По данным ведомства, 47% от уральского экспорта составили металлы и изделия из них, 27% - минеральные продукты, 10% - машины, оборудование и транспортные средства, 9,7% - продукция химической промышленности.

Импорт на Урале

Начальник Уральского таможенного управления также сообщил, что импорт на Урале сократился почти на 14% по сравнению с 2018 годом и составил $5 млрд. По данным ведомства, основные импортные поставки в 2019 году шли из Китая - 26%, Германии - 17% и США - 6,5%.

"Сократился импорт оборудования для промышленных предприятий. Сложно судить [о причинах снижения], дело в том, что в 2018 году завершалась реализация трех крупных инвестиционных проектов - это "Ямал СПГ", "Запсибнефтехим" (Тюменская область - прим. ТАСС), модернизация предприятий ПАО "ММК", поэтому оборудование ввозилось более активно", - пояснил Чмора.

Об управлении

Управлению подчинены шесть таможен: Уральская оперативная и Уральская электронная, Екатеринбургская, Тюменская, в которую в 2019 году вошли посты Ханты-Мансийской и Ямало-Ненецкой таможен, Кольцовская таможня, в структуру которых входят 38 таможенных постов.

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