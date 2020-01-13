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Utair закрыла единственный рейс из Нижневартовска в Петербург

В авиакомпании пояснили, что решение принято из-за отсутствия субсидии из федерального бюджета

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 января. /ТАСС/. Полеты авиакомпании Utair по единственному рейсу из Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) в Санкт-Петербург приостановлены, поскольку перевозчик не получил на них субсидию из федерального бюджета. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе авиакомпании.

В понедельник администрация Нижневартовска (второй по численности населения город в ХМАО) на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщила, что прекращены полеты из местного аэропорта в Санкт-Петербург авиакомпании Utair. Согласно сообщению, рейс появился в расписании в сентябре 2019 года и выполнялся один раз в неделю. Причины его закрытия не уточнялись.

"Рейс Нижневартовск - Санкт-Петербург не получил субсидию из федерального бюджета. Utair заново подаст заявку на возобновление маршрута на очередной комиссии Росавиации в феврале", - сообщил собеседник агентства.

Как пояснили ТАСС в справочной аэропорта Нижневартовск, в настоящее время прямых рейсов в Санкт-Петербург в аэропорту нет. "Данный рейс был единственным прямым из Нижневартовска в Санкт-Петербург. Теперь жители города могут добраться до Петербурга только через Москву", - сказал собеседник агентства.

Аэропорт Нижневартовска является вторым после Сургута по объему пассажиропотока в Югре.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургХанты-Мансийский автономный округ
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