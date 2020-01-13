Возобновлено прямое авиасообщение между Оренбургом и Екатеринбургом

ОРЕНБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Оренбуржье" совершил первый перелет по маршруту Оренбург - Екатеринбург - Оренбург. Таким образом в понедельник было открыто регулярное авиасообщение между регионами, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области.

Ранее из Оренбурга в Екатеринбург можно было добраться с пересадкой в Уфе, Самаре, Москве, Санкт-Петербурге, Казани или Краснодаре. Время в дороге превышало шесть часов. Перелет рейсами авиакомпании "Оренбуржье" занимает два часа.

"Сегодня состоялся первый перелет из Оренбурга в Екатеринбург и обратно, все идет по плану. На рейсе задействованы самолеты L-410", - сообщили в пресс-службе.

На сайте оренбургского аэропорта ранее сообщалось, что рейс в Екатеринбург и обратно наряду с перелетами в Уфу и Казань включен в перечень субсидируемых из федерального бюджета направлений на 2020 год. Днями вылета для самолета Оренбург - Екатеринбург - Оренбург с 13 января являются понедельник, среда и пятница. Тариф (без учета сборов) в одну сторону составляет 4 191 рубль.

Авиакомпания "Оренбуржье" осуществляла регулярные рейсы по маршруту Екатеринбург - Оренбург до мая 2018 года. По итогам 2017 года пассажиропоток на направлении составил 5,2 тыс. пассажиров.