В Челябинске задержали подозреваемого в убийстве, совершенном 25 лет назад

ЧЕЛЯБИНСК, 13 января. /ТАСС/. Сотрудники Уральского следственного управления на транспорте СК России установили в Челябинске подозреваемого в убийстве мужчины, которое было совершено в августе 1994 года на территории товарного двора станции Челябинск-Главный. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления.

"28 августа 1994 года на территории товарного двора станции Челябинск-Главный в районе строящегося автомобильного моста с признаками насильственной смерти обнаружено тело мужчины. В ходе предварительного расследования установить лицо, совершившее преступление, не представилось возможным. Несмотря на это, работа не прекращалась и спустя 25 лет с момента совершения преступления дала положительные результаты", - говорится в сообщении.

Оперативниками транспортной полиции установлен 58-летний житель города Челябинска. Подозреваемый ранее неоднократно судим. Его показания проверены на месте происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначена судебно-психиатрическая экспертиза.