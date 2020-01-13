Директор Антипинского НПЗ покинул свой пост

ТЮМЕНЬ, 13 января. /ТАСС/. Генеральный директор Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), претерпевающего процедуру банкротства, Максим Андриасов покинул свой пост. Об этом в понедельник сообщил ТАСС руководитель отдела по связям с общественностью и внутренним коммуникациям Антипинского НПЗ Марк Грачиков.

30 декабря 2019 года Арбитражный суд Тюменской области признал Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) банкротом и ввел на предприятии процедуру конкурсного производства. Сумма требований к АНПЗ, по итогам первой встречи кредиторов, составила 252,3 млрд рублей.

"Генеральный директор Антипинского нефтеперерабатывающего завода Максим Андриасов покинул свой пост в связи с предусмотренной законом о банкротстве процедурой", - сказал он.

Грачиков отметил, что в соответствии с законодательством на данном этапе предусмотрена передача функций руководителя предприятия специальному должностному лицу - конкурсному управляющему Константину Сичевому, который примет дальнейшие решения по организации управления предприятием до завершения конкурсного производства. При этом представитель Антипинского НПЗ отметил, что процедура прекращения полномочий генерального директора не повлияет на дальнейшую работу завода.

"С учетом принятого первым собранием кредиторов решения, в процедуре конкурсного производства предприятие продолжит функционировать и осуществлять переработку сырья по давальческой схеме в запланированных объемах", - добавил Грачиков.

Антипинский НПЗ в мае предприятие остановило работу из-за проблем с финансированием, тогда же завод перешел под контроль основного кредитора - Сбербанка. Производство было возобновлено 18 июля по давальческой схеме, при которой завод перерабатывает нефть, закупленную "Сокар Энергоресурс" (совместное предприятие Сбербанка и Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR). При этом завод не имеет права собственности ни на нефть, ни на нефтепродукты, зарабатывает он только на стоимости переработки.

В новость были внесены изменения (16:57 мск) - добавлены подробности после третьего абзаца.