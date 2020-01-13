Пациентка отсудила у тюменских врачей 1 млн рублей из-за допущенной при операции ошибки

ТЮМЕНЬ, 13 января. /ТАСС/. Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), получившая во время операции в одном из медицинских учреждений Тюмени ожог кишечника, отсудила за допущенную ошибку 1 млн рублей. Информацию об этом ТАСС сообщили в пресс-службе тюменского областного суда.

"Ленинский районный суд Тюмени удовлетворил иск жительницы Ямало-Ненецкого автономного округа, которая пострадала из-за врачебной ошибки. Как стало известно, 8 февраля 2018 года жительнице села Горки 1974 года рождения была проведена лапараскопическая операция по удалению желчного пузыря и кисты правого яичника, в ходе которой медики допустили повреждение части сигмовидной кишки пациентки, что расценивается как тяжкий вред здоровью. Женщине предстояло длительное лечение. Суд взыскал с медицинского учреждения в ее пользу 1 млн рублей компенсации морального вреда", - сказали в суде.

В пресс-службе уточнили, что по версии врачей, причиной ожога мог стать неконтролируемый выброс тока из аппарата для прижигания сосудов.