Фестиваль "Старый Новый рок", проводившийся 20 лет в Екатеринбурге, завершил свою историю

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Фестиваль "Старый Новый рок", который на протяжении уже 20 лет проводится 13 января в Екатеринбурге, завершил свою историю финальным концертом. Об этом в понедельник сообщил журналистам председатель экспертного совета фестиваля, участник группы "Чайф" Владимир Шахрин.

Директор фестиваля Евгений Горенбург в июле прошлого года объявил, что "Старый Новый рок" в 2020 году пройдет в последний раз. По его словам, организаторы фестиваля посвятят себя другим масштабным проектам, таким, как Ural Music Night, который традиционно проходит в Екатеринбурге летом.

"У любой идеи есть какой-то жизненный цикл определенный, которой так или иначе проходит. И как нам кажется, что на данный момент, вот эта идея этого фестиваля, она отлично отработала, себя изжила. И мы на волне успеха хотим прикрыть эту историю для того, чтобы вот с этим опытом, этой командой, которая есть у фестиваля, делать что-то другое, двигаться дальше", - сказал Шахрин.

Раннее организаторы сообщили, что ожидают больше посетителей, чем на прошлом фестивале. В 2019 году "Старый Новый рок" посетили около 5 тыс. человек. "Очень многие люди, которые на протяжении 20 лет были с фестивалем, хотят прийти сюда в последний раз и спеть песню про то, что Соня любит Петю", - уточнили организаторы.

Перед зрителями на трех площадках выступили около 40 групп. Хедлайнерами фестиваля стали группы из Москвы и Санкт-Петербурга. Среди них Александр Ф. Скляр и группа "Ва-банкъ", Junkyard Storytellaz и OQJAV. Из Австрии Екатеринбург посетил коллектив Coperniquo.

"Старый Новый Рок" - популярный на Урале фестиваль, который проходит с 2001 года. За все время существования на нем выступили многие российские группы, среди которых "Смысловые Галлюцинации", "Урфин Джюс" и Найк Борзов. Проект реализуется при поддержке гранта президента РФ.