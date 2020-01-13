{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фестиваль "Старый Новый рок", проводившийся 20 лет в Екатеринбурге, завершил свою историю

По словам директора фестиваля, организаторы мероприятия посвятят себя Ural Music Night, который традиционно проходит в Екатеринбурге летом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Фестиваль "Старый Новый рок", который на протяжении уже 20 лет проводится 13 января в Екатеринбурге, завершил свою историю финальным концертом. Об этом в понедельник сообщил журналистам председатель экспертного совета фестиваля, участник группы "Чайф" Владимир Шахрин.

Директор фестиваля Евгений Горенбург в июле прошлого года объявил, что "Старый Новый рок" в 2020 году пройдет в последний раз. По его словам, организаторы фестиваля посвятят себя другим масштабным проектам, таким, как Ural Music Night, который традиционно проходит в Екатеринбурге летом.

"У любой идеи есть какой-то жизненный цикл определенный, которой так или иначе проходит. И как нам кажется, что на данный момент, вот эта идея этого фестиваля, она отлично отработала, себя изжила. И мы на волне успеха хотим прикрыть эту историю для того, чтобы вот с этим опытом, этой командой, которая есть у фестиваля, делать что-то другое, двигаться дальше", - сказал Шахрин.

Раннее организаторы сообщили, что ожидают больше посетителей, чем на прошлом фестивале. В 2019 году "Старый Новый рок" посетили около 5 тыс. человек. "Очень многие люди, которые на протяжении 20 лет были с фестивалем, хотят прийти сюда в последний раз и спеть песню про то, что Соня любит Петю", - уточнили организаторы.

Перед зрителями на трех площадках выступили около 40 групп. Хедлайнерами фестиваля стали группы из Москвы и Санкт-Петербурга. Среди них Александр Ф. Скляр и группа "Ва-банкъ", Junkyard Storytellaz и OQJAV. Из Австрии Екатеринбург посетил коллектив Coperniquo.

"Старый Новый Рок" - популярный на Урале фестиваль, который проходит с 2001 года. За все время существования на нем выступили многие российские группы, среди которых "Смысловые Галлюцинации", "Урфин Джюс" и Найк Борзов. Проект реализуется при поддержке гранта президента РФ.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
В Тюменской области осудили жителя, из-за которого в ДТП погибли четыре человека
Он будет отбывать наказание в колонии-поселении в течение четырех лет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС